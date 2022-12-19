МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Финская компания Fortum сегодня заявила, что договорилась об окончательных условиях соглашения, которое позволит ей продать акции проблемной коммунально-энергетической фирмы Uniper правительству Германии, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Fortum. Правительство Германии и Uniper уточнили меры стабилизации компании

Немецкое правительство в конце сентября согласилось купить Uniper и фактически национализировать этого импортера газа в попытке покрыть убытки, понесенные после сокращения поставок из России.

Как сообщила сегодня Fortum, она продаст свои акции Uniper правительству Германии за 500 млн евро и получит возмещение кредита на 4 млрд евро, как и было согласовано ранее.