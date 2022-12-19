ВАШИНГТОН, 19 дек — ПРАЙМ. Американский аэрокосмический и оборонный подрядчик L3Harris Technologies заявил, что приобретет производителя ракетных двигателей Aerojet Rocketdyne. Компания Sminex приобрела "Интеко" за 38 миллиардов рублей

В феврале американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin решила отказаться от сделки по приобретению Aerojet Rocketdyne Holdings. Как заявляла компания в 2020 году, сделка была заключена на сумму 4,4 миллиарда долларов США.

"L3Harris Technologies и Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. вместе объявили о подписании окончательного соглашения для L3Harris о приобретении Aerojet Rocketdyne по цене 58 долларов за акцию в рамках сделки, предусматривающей оплату наличными, на сумму 4,7 миллиарда долларов, включая чистый долг", — говорится в заявлении на сайте L3Harris.

По данным из открытых источников, перед открытием торгов на бирже в Нью-Йорке акции Aerojet Rocketdyne оцениваются в $54,89.

Согласно заявлению, как ожидается, сделка будет закрыта в 2023 году при условии получения необходимых одобрений и разрешений регулирующих органов и других условий закрытия.

Компания Aerojet Rocketdyne, основанная в 2013 году, проектирует и производит ракетные двигатели и ракеты. Она является подразделением компании Aerojet и имеет несколько филиалов в США.