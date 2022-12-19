МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Пользователи Twitter проголосовали за уход владельца сети Илона Маска из компании. Маск запустил опрос о том, уйти ли ему с поста главы Twitter

Ранее сообщалось, что предприниматель 12 часов назад запустил опрос, стоит ли ему остаться в должности главы соцсети, пообещав подчиниться результатам.

Согласно данным из аккаунта бизнесмена, 57,7 процента проголосовали "за", 42,5 процента — "Против". Всего в опросе поучаствовали 17,5 миллиона пользователей.

В конце октября Маск закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter, пообещав либерализовать редакционную политику соцсети. Предприниматель также планировал сформировать специальный совет модерации контента, а пока призвал не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.