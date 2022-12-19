БЕРЛИН, 19 дек — ПРАЙМ. Акционеры немецкого импортера газа Uniper одобрили предложенные меры по увеличению капитала на 8 миллиардов евро подавляющим большинством голосов, заявила компания. Германия снизила объем газа в своих хранилищах

В понедельник сообщалось, что правительство ФРГ и Uniper заключили рамочное соглашение, конкретизирующее меры по стабилизации компании. Соглашение создает основу для государственной стабилизации Uniper в форме увеличения капитала на 8 миллиардов евро и создания уставного капитала на 25 миллиардов евро.

"На сегодняшнем внеочередном общем собрании акционеры Uniper одобрили предложенные меры по увеличению капитала подавляющим большинством голосов", — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что Uniper также выполнила свое обязательство в соответствии со статьей 92 закона об акционерных обществах Германии, проведя годовое общее собрание акционеров. На мероприятии Uniper проинформировала акционеров об убытке в размере более половины уставного капитала и разъяснила ситуацию.

"В ближайшее время ожидается одобрение Комиссии ЕС в соответствии с законодательством о государственной помощи, которое необходимо для реализации стабилизационных мер", — добавили представители компании.

Как уточнил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, ожидается, что комиссия ЕС рассмотрит свое решение в ближайшие дни. "Я думаю, я ожидаю, что это произойдет незадолго до Рождества", — сказал глава минэкономики ФРГ, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в Брюсселе, где в понедельник на саммите собрались министры энергетики стран ЕС.