ВАШИНГТОН, 19 дек — ПРАЙМ. Власти Канады объявили о начале процедуры конфискации активов компании Granite Capital Holdings, которая, как считают в Оттаве, принадлежит Роману Абрамовичу, в размере 26 миллионов долларов США, сообщил МИД страны. ООН: с продуктовой сделкой экспорт российской пшеницы увеличился в три раза

Абрамович попал под санкции Канады в марте: сообщалось, что ему будет запрещен въезд в страну, а его активы будут заморожены.

"Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сегодня объявила о том, что Канада конфискует и намерена взыскать 26 миллионов долларов с компании Granite Capital Holdings Ltd., принадлежащей Роману Абрамовичу", — сказано в опубликованном заявлении министерства.

Отмечается, что Канада будет впервые использовать процедуру конфискации активов, принадлежащих подсанкционным лицам. Осуществить ее, как указано в документе, планируется в судебном порядке. "Министр Жоли намерена подать заявление в суд для взыскания актива в пользу Короны", — говорится в заявлении.

"Канада первая страна из G7, которая примет подобные меры", — указали в МИД.

Изъятые средства планируется использовать на "восстановление Украины".