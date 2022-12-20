МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Чтобы елка сохранила свежесть до новогодней ночи, его нужно принести в дом не раньше, чем за неделю до 31 декабря, рассказал в эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Устойчивое лесопользование" Николай Шматков. Эксперты предрекли традиционный рост новогоднего спроса на красную икру

По его словам, причина в том, что в отапливаемом помещении спиленное дерево долго не простоит.

"Ставить елку в теплой комнате в воду прямо сейчас не стоит. Если это сделать, то она может не простоять до Нового года. Я советую приносить елку в помещение не раньше, чем за неделю до праздника", – отметил он.

Если живая елка уже куплена, то лучше вынести ее на холод, посоветовал эксперт.

"Елку можно купить уже сейчас, но сохранить свежесть до Нового года она сможет только на холоде. Ее надо держать на балконе, причем на таком, который не отапливается. Если у вас есть дачный участок, то стоит хранить ее там, можно немного закопать ее в снег. Такие условия будут даже лучше, чем в магазине, где елки сохнут", – сказал Шматков.

Он также привел давний способ, который поможет продлить жизнь новогодней елки, уже стоящей в воде.

"Есть древний советский метод, чтобы елка продержалась дольше. В воду, в которой она стоит, можно добавить несколько таблеток аспирина. Это поможет бороться с бактериями, блокирующими сосуды, через которые елка впитывает воду", – рассказал Шматков.