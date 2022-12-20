МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Более активному развитию и доступности железнодорожных круизов в России может поспособствовать запуск отдельной программы по господдержке этого направления и выпуска вагонов-отелей, поделился мнением с РИА Новости член Общественной палаты РФ и председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. РЖД вводят новый график с большим числом электричек, поездов и круизов

Железнодорожные туры в последние годы приобрели популярность в России. Эксперт позитивно оценивает развитие этого направления. При этом он отмечает, что существует несколько сдерживающих факторов: стоимость туров, ограниченное количество направлений и необходимость выпуска специализированных вагонов.

"Стоит проводить большую работу. Это будет возможно, если государство сформирует соответствующую большую программу развития железнодорожных круизов, либо отдельно будет поддерживать данное направление, чтобы снизить издержки железнодорожной компании и в целом сделать данный продукт более доступным для более широких слоев населения. Стоимость пока не такая бюджетная, не каждый может позволить себе отправиться в железнодорожный тур", — считает Зотов.

Он отмечает, что компании в настоящее время формируют пакетные решения для различных целевых аудиторий, но для большей доступности железнодорожных туров следует применять механизм господдержки.

"Во-вторых, данные направления должны появляться более широко в большем количестве субъектов", — продолжил эксперт. Он считает, что в настоящее время эти маршруты появляются там, где есть текущий пассажиропоток, то есть перевозчик не формирует новые направления.

"Конечно же, есть большой запрос на создание подвижного состава соответствующего уровня и качества, который бы удовлетворял запросам пассажиров. Здесь также необходим механизм какой-то целевой поддержки, либо госзаказ на производство данных видов поездов, которые сильно отличаются от тех, которые используются на дальних направлениях. Важно, чтобы это был поезд-отель на колесах. В этой связи растущий спрос нужно удовлетворять строительством новых поездов и это будет возможно за счет господдержки", — озвучил еще одно предложение Зотов.