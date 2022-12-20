МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Власти Якутии рассчитывают начать строительство Ленского моста уже в 2023 году, как только получат положительное заключение государственной экспертизы, сообщил в интервью РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев. Глава Якутии рассказал о работе компании "Алроса"

На прошлой неделе спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила о поддержке схемы паритетного финансирования строительства моста через реку Лену. Якутия в 2025 году получит федеральные средства на эти цели. По этой схеме федеральное софинансирование должно быть не менее половины от общего объема привлеченных инвестиций.

Как сообщил Николаев, работы начнутся раньше – сразу после одобрения проекта в госэкспертизе.

"Сегодня проект строительства моста практически готов для передачи в Главгосэкспертизу. Мы надеемся, что уже в 2023 году он туда поступит, и мы получим положительное заключение. Тогда уже приступим непосредственно к строительству", — сказал глава Якутии в интервью РИА Новости.

По его словам, по согласованию с Минтрансом и Минстроем России стоимость проекта была пересчитана. "Что касается всех источников финансирования строительства, тут нам с правительством еще нужно будет поработать над этим вопросом. Раньше же мы все считали, что мост стоит 70 миллиардов рублей, вся схема была просчитана и основана на этих данных. Сейчас мост стоит больше. За счет чего мы будем компенсировать эту разницу, еще предстоит решить", – рассказал глава Якутии.

На сегодняшний день уже заканчиваются работы по первому подготовительному этапу: по обоим берегам полностью оформлены землеотводы, заканчивается работа по перекладке сетей и высоковольтных линий.

Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более 3 километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.