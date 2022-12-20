МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. В результате обстрела Брянской области со стороны Украины в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути, для жителей организовано автобусное движение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В Брянской области загорелся резервуар с нефтепродуктами

Ранее власти области сообщали, что украинские войска обстреляли Суземский район, пострадавших в результате произошедшего нет, частично нарушено электроснабжение.

"По уточненным данным, в результате обстрела в поселке Суземка повреждены железнодорожные пути. До восстановления движения для жителей Суземского района будет организовано автобусное сообщение", — сообщил Богомаз в своем телеграм-канале.