МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Сервис доставки "Яндекс Еда" не получал жалоб от курьеров, в данный момент работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. "Яндекс" интегрирует сервис электронных и аудиокниг "Букмейт"

Ранее во вторник "Коммерсант", сославшись на профсоюз "Курьер", писала, что около 600 курьеров "Яндекс Еды" в Москве с 20 декабря планируют выйти на забастовку.

"Нам не поступало жалоб от курьеров. У нас также нет подтверждения, что высказывающиеся в статьях и постах люди, недовольные условиями, сотрудничают с "Яндекс Едой", — следует из сообщения сервиса.

Подчеркивается, что доставка товаров осуществляется в штатном режиме.

Кроме того, отмечают в компании, в декабре на работу выходит рекордное количество курьеров в связи с высоким спросом на услуги.