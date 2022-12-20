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"Яндекс Еда" опровергла сообщения о жалобах курьеров
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Сервис доставки "Яндекс Еда" не получал жалоб от курьеров, в данный момент работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее во вторник "Коммерсант",... ПРАЙМ, 20.12.2022
бизнес, новости, яндекс еда, курьер, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Сервис доставки "Яндекс Еда" не получал жалоб от курьеров, в данный момент работает в штатном режиме, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее во вторник "Коммерсант", сославшись на профсоюз "Курьер", писала, что около 600 курьеров "Яндекс Еды" в Москве с 20 декабря планируют выйти на забастовку.
"Нам не поступало жалоб от курьеров. У нас также нет подтверждения, что высказывающиеся в статьях и постах люди, недовольные условиями, сотрудничают с "Яндекс Едой", — следует из сообщения сервиса.
Подчеркивается, что доставка товаров осуществляется в штатном режиме.
Кроме того, отмечают в компании, в декабре на работу выходит рекордное количество курьеров в связи с высоким спросом на услуги.