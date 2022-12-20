МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Сервис кикшеринга Whoosh использовал средства, привлеченные в ходе IPO, для увеличения к следующему сезону парка самокатов в России и странах СНГ на 55%, до 127 тысяч штук, компания уже заказала и частично оплатила 45 тысяч электросамокатов, говорится в сообщении Whoosh. "Яндекс" разработал собственный самокат

Whoosh 14 декабря разместил на Московской бирже акции в рамках IPO по цене 185 рублей за бумагу на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. Доля акций компании в свободном обращении превысит 10% от увеличенного капитала.

"ПАО "ВУШ Холдинг" использовало средства, привлеченные в ходе публичного размещения акций на Московской бирже на сумму 2,1 миллиарда рублей, на увеличение парка группы на 55%", — говорится в сообщении.

При этом, какая доля от привлеченных средств была выделена на закупку самокатов, в компании не уточнили.

"Группа Whoosh заказала и частично оплатила 45 тысяч электросамокатов. Планируется, что они будут доставлены в Россию из Китая в феврале и будут собраны и подготовлены к сезону в сервисных центрах компании. Таким образом, к началу нового сезона парк группы Whoosh в городах России и СНГ планируется увеличить до 127 тысяч электросамокатов, что создаст основу для дальнейшего роста выручки компании", — добавили в сервисе.

В компании отметили, что поставщиком самокатов будет китайская компания Ninebot, которая является лидером в сфере производства средств индивидуальной мобильности (СИМ). СИМ будут изготовлены специально под заказ группы Whoosh и оснащены с учетом операционных особенностей работы кикшеринга.

"В 2022 году Whoosh появился в 17 новых городах и продолжает расширение географии, в том числе в городах с мягким климатом, где кикшеринг работает даже зимой. В новом сезоне мы планируем выйти в более 10 новых городов России и СНГ", — заявил глава компании Дмитрий Чуйко, слова которого приводится в сообщении.