МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. "Яндекс Маркет" запустил продажи электроники и бытовой техники под собственным брендом Tuvio, в планах — расширить представленный ассортимент, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. "Яндекс" разработал собственный самокат

В конце лета компания заявила, что планирует развивать собственные торговые марки электроники и бытовой техники, для этого была подана заявка на регистрацию двух новых торговых знаков — Tuvio и Vionic.

"Покупатели теперь могут заказать на "Яндекс Маркете" первые товары из линейки электроники и бытовой техники, которую сервис начал выпускать под собственной торговой маркой Tuvio", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на онлайн-площадке уже доступны телевизоры с диагональю 43 дюйма на платформе "Яндекс ТВ", а до конца года также появятся телевизоры с диагональю 32 дюйма. "Скоро на "Маркете" можно будет также заказать холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и другую домашнюю электронику и бытовую технику Tuvio для всей семьи", — добавляется в сообщении.

В августе "Яндекс Маркет" также начал выпускать детские товары под собственной торговой маркой Junion. А в конце марта маркетплейс выпустил под собственным брендом Commo зарядные устройства. В планах было в дальнейшем представить на площадке и другие аксессуары для телефонов.