МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. ИНВЕСТИЦИИ ТРАНСНЕФТИ В 2023 ГОДУ СОСТАВЯТ 230 МЛРД РУБ — ТОКАРЕВ
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https://1prime.ru/business/20221220/839237331.html
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. ИНВЕСТИЦИИ ТРАНСНЕФТИ В 2023 ГОДУ СОСТАВЯТ 230 МЛРД РУБ — ТОКАРЕВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/business/20221220/839237331.html
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