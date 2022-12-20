МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Nike Inc, вероятно, отчитается о сильном росте продаж во 2-м квартале. Компания предложила серьезные скидки на обувь и спортивную одежду, чтобы расчистить избыточные запасы и чтобы покупатели, настороженные из-за рецессии, не теряли интерес к бренду. Дистрибьютор New Balance получил 99,99 процента франчайзи Victoria's Secret

Аналитики прогнозируют рост квартальных продаж почти на 11%. Подъем в американском бизнесе мог помочь компенсировать спад на рынке Китая.

"Хотя изначально ретейлеры переживали из-за объемов поставляемых товаров Nike, потребители приходят и покупают продукцию бренда", — заметил в пятницу аналитик Credit Suisse Майкл Бинетти.

"У большинства ретейлеров два года были тревожно низкие запасы товаров Nike, и они просто довольны тем, что сейчас товаров достаточно для продвижения категорий одежды и обуви", — добавил он.

Брокерская компания Telsey Advisory Group на прошлой неделе заявила, что превзошедшие ожидания продажи таких ретейлеров, как Foot Locker Inc и Dick's Sporting Goods Inc, указывают на успешную работу Nike по привлечению встревоженных инфляцией покупателей за счет скидок.

Эти скидки помогли избавиться от нераспроданных запасов, которые на конец прошлого квартала составляли 9,7 млрд долларов. Однако Nike пришлось за это заплатить определенную цену: аналитики прогнозируют низкую цель по марже.

В октябре и ноябре в Китае действовали карантины, которые, вероятно, сказались на продажах в регионе за 2-й квартал. Компания за тот же период прошлого года отчиталась о снижении выручки в Большом Китае на 20%, а показатель за предыдущий квартал, истекший 31 августа, упал на 16%.

Однако оптимизация запасов, возобновление нормальной работы в Китае и высокий спрос со стороны любителей кроссовок, как ожидается, позволят компании провести вторую половину года более успешно.

Средний прогноз 26 аналитиков предполагает рост выручки Nike во 20-м квартале примерно на 11% до 12,57 млрд долларов. В Китае продажи, вероятно, снизились на 6%, а в Северное Америке — выросли почти на 21%.

Прибыль на акцию за 2-й квартале ожидается в размере 65 центов.

Акции Nike в текущем году упали более чем на 36%. Для сравнения, Dow Jones Industrial Average лишился примерно 9%, Dow Jones Industrial Average — 19%.

Консенсус-рейтинг акций компании среди 38 брокеров — "покупать". Из них у 25 выставлена рекомендация "покупать" или более высокая, у 11 — "держать", у 2 — "продавать" или более низкая.

С начала декабря минимум 8 брокеров повысили целевую стоимость акций, и на сегодняшний день средняя целевая стоимость равна 120 долларам против 110 долларов в ноябре.