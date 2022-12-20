МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Программа депозитарных расписок (GDR) группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) будет прекращена с 18 января 2023 года, следует из сообщения банка — депозитария Deutsche Bank Trust Company Americas. Депозитарные расписки "Циана" подросли на позитивной отчетности

"Deutsche Bank Trust Company Americas, выступая в качестве депозитария, настоящим сообщает, что действие депозитных договоров от 24 марта 2005 года и с поправками от 23 апреля 2015 года и дальнейшими поправками от 15 февраля 2021 года прекращается в 17.00 18 января 2023 года", — говорится в сообщении банка.

Инвесторов уведомили, что они могут конвертировать GDR в обыкновенные акции НЛМК в течение шести месяцев после прекращения действия программы.

В сентябре держатели GDR проголосовали за изменение договора о доверительном управлении, условий выпуска и соглашения о платежном агенте. Помимо этого, держатели облигаций согласились отказаться от каких-либо претензий в адрес НЛМК и эмитента до конца текущего года.

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснял ЦБ РФ, компании обязаны были уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации должен занять до трех недель. В мае НЛМК получил разрешение правкомиссии на продолжение обращения своих депозитарных расписок за рубежом.

Обыкновенные акции НЛМК, free-float которых составляет 20,7%, торгуются на Московской бирже, глобальные депозитарные акции — на Лондонской фондовой бирже. Акционерный капитал компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.

Группа НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы расположены в России, Европе и США. По итогам 2021 года НЛМК увеличил выпуск стали на 10% — до 17,4 миллиона тонн. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% его акций.