ПЕКИН, 20 дек — ПРАЙМ. Главное таможенное управление КНР приняло решение содействовать открытию сухопутных границ Китая с другими странами, примет меры для облегчения международной торговли, говорится в сообщении ведомства, опубликованном во вторник в аккаунте в WeChat. Вице-спикер Госдумы призвал продать китайцам автозаводы ушедших брендов

"(Необходимо — ред.) лучше координировать меры по противодействию эпидемии и социально-экономическому развитию. Оптимизировать и корректировать противоэпидемиологические меры в пунктах погранпропуска, активно содействовать последовательному возобновлению работы сухопутных пунктов пропуска", — говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующее решение было принято на заседании в понедельник.

Отмечается, что также необходимо обеспечить беспрепятственную процедуру таможенного оформления в погранпунктах и облегчить международную торговлю для лучшей координации профилактики эпидемий и экономического развития.

Совместный механизм профилактики и контроля эпидемии коронавирусной инфекции государственного совета КНР 7 декабря выпустил заявление, в котором сообщается о введении мер оптимизации противоэпидемиологической политики на фоне острого недовольства населения слишком строгой политикой "нулевой терпимости" к COVID-19. Меры включают отмену неизбирательного всеобщего ПЦР-тестирования, возможность оставаться в домашней изоляции при бессимптомном и легком протекании болезни, отмену ограничений на онлайн- и офлайн-покупки жаропонижающих средств и ускорение вакцинации людей старшего возраста.

Позже китайские власти решили прекратить использовать приложение для отслеживания междугородних перемещений пассажиров, которое действовало почти с самого начала пандемии в 2020 году в рамках борьбы с распространением эпидемии. А потом прекратили публиковать данные о количестве бессимптомных случаев заражения COVID-19.