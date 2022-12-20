МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о втором этапе инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов. В Госдуме одобрили проект об особенностях аудита финотчетности ЦБ

"Госдума возьмет реализацию закона на контроль", — заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, переработка биоресурсов на Дальнем Востоке – один из механизмов его развития. Однако "у нас эта отрасль должна формировать бюджет Российской Федерации и региона, а не развивать другие страны", считает спикер Госдумы.

Первоначальная редакция предполагала выделение на инвестиционные цели 20% общедопустимого улова (ОДУ) минтая и сельди в Дальневосточном бассейне, а 50% — оставшейся квоты на добычу крабов, 100% — на добычу дальневосточных моллюсков. В целях компенсации потерь инвесторам первого этапа инвестиционных квот на добычу (вылов) водных биоресурсов им дополнительно выделялось 4% ОДУ в Дальневосточном бассейне.

Однако еще на этапе первого чтения проект закона подвергся серьезной критике со стороны представителей отрасли, депутатов, сенаторов, дальневосточных регионов в связи с чем была создана согласительная комиссия для его доработки ко второму чтению. Поэтому в рамках поддержанных Госдумой во вторник поправок из его текста были исключены нормы, касающиеся механизма инвестиционных квот в отношении моллюсков и прочих беспозвоночных. А для субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр таких лиц, сохранен механизм исторической квоты в отношении добычи рыбы и крабов.

При этом правительство РФ наделяется правом устанавливать предельный объем инвестиционных и исторических квот в отношении отдельных видов водных биоресурсов в отдельном рыбохозяйственном бассейне, который может быть распределен лицу (группе лиц) по результатам аукционов. Госдума приняла закон о создании АИСС под управлением "дочки" Банка России

Одновременно устанавливается обязанность пользователей квот на добычу крабов не только осуществить строительство судна, но и обеспечить регистрацию прав на него и введение его в эксплуатацию (по аналогии с требованиями в рамках инвестиционных квот в отношении рыбы). Пользователи квот на вылов рыбы должны быть зарегистрированы в прибрежном субъекте РФ, относящемся к рыбохозяйственному бассейну, в котором выделена инвестиционная квота. Закон должен будет вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Помимо этого механизма, внедрена госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот был запущен в 2017 году; на фоне новых санкций срок реализации проектов недавно был продлен на два года — до семи лет. По обеим программам будут построены 105 судов.