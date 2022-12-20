МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума поручила комитету по аграрным вопросам с участием Счетной палаты (СП) РФ обеспечить парламентский контроль за реализацией принятого ранее во вторник закона о втором этапе инвестиционных квот на добычу водных биоресурсов, причем комитету предлагается уделить особое внимание контролю за реализацией норм, направленных на защиту прав и интересов субъектов малого и среднего предпринимательства. Госдума приняла закон о втором этапе инвестквот на вылов водных биоресурсов

Так, на заседании аграрного комитета два раза в год будут заслушиваться представители Минсельхоза, Минпромторга, СП, Росрыболовства и других федеральных органов исполнительной власти о реализации законов, касающихся как второго, так и первого этапа инвестиционных квот. И по результатам таких заседаний комитет будет делать доклад на совет Госдумы и в случае необходимости предлагать вынести отдельные вопросы на пленарное заседание.

Дума рекомендовала Росрыболовству, ФАС и ФСБ принять меры "по ограничению добычи (вылова) водных биоресурсов лицами, в отношении которых установлен контроль иностранного инвестора, или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, а также лицами, бенефициарные владельцы которых зарегистрированы в иностранных государствах". А Минсельхозу совместно с ФСБ предложено подготовить и внести в кабмин "экономически обоснованные предложения по включению всех высоколиквидных видов крабов в объекты квот добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях".

Одновременно Госдума рекомендовала кабмину направлять на развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также на комплексное развитие сельских территорий средства, поступившие в доход федерального бюджета по результатам аукционов по продаже права на заключение договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи крабов в инвестиционных целях.

Правительству также предложено проработать механизм господдержки лиц, осуществляющих реализацию инвестиционных объектов в соответствии с договорами о закреплении и предоставлении доли квоты добычи водных биоресурсов, которые для этого взяли кредиты. Такая поддержка должна оказываться в случае, если реализация закона о втором этапе инвестиционных квот повлечет существенное уменьшение объемов квот, закрепленных за такими лицами.

Кабмину также рекомендовано "обеспечить совершенствование гигиенических нормативов содержания мышьяка в крабах и продукции из них в целях снятия ограничений по их реализации на внутреннем рынке".