МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Примерно 70 миллионов биометрических данных граждан России находятся в обороте коммерческих организаций, "никакого контроля за ними нет", сообщил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн (ЕР). Госдума одобрила во втором чтении запрет принудительного сбора биометрии

"Порядка 70 миллионов биометрических данных наших граждан уже сегодня, 20 декабря 2022 года, находятся в обороте преимущественно коммерческом. В основном это данные, которые собраны банками, операторами связи, другими коммерческими структурами. Никакого контроля за ними нет", — сказал Хинштейн на пленарном заседании во вторник.

По словам парламентария, законопроект о о запрете принудительного сбора биометрии, принятый во вторник Госдумой во II чтении, направлен именно на то, чтобы избежать утечек данных и защитить граждан от их неправомерного оборота.

Глава Минцифры Максут Шадаев на прошлой неделе на заседании президиума КПРФ в Госдуме заявил, что порядка 70 миллионов россиян уже сдали свои биометрические данные. Шадаев также отметил, что условия хранения биометрии "оставляют желать лучшего", учитывая периодические утечки персональных данных.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект будет рассмотрен Госдумой в третьем (окончательном) чтении в среду. На пленарном заседании во вторник Госдума приняла законопроект во втором чтении.

Документ устанавливает правовые основы обработки биометрии в целях идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или иных, в том числе государственных, информационных систем, сообщается в пояснительной записке к проекту. Россиянам объяснили, какие утечки биометрических данных особенно опасны

Как рассказал накануне Володин, документ был существенно доработан поправками ко второму чтению — "исключены все неопределенности и двойные толкования". В текущей редакции законопроекта предлагается ввести запрет на хранение геномной информации, ограничить перечень биометрии (только лицо и голос), запретить принуждать к сдаче биометрии, ввести возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через "Госуслуги". Кроме того, согласно положениям документа, вводится запрет на использование биометрии детей без согласия родителей, а использование данных допускается только в базах, находящихся в РФ (запрет трансграничной передачи), отмечал спикер Думы.

Кроме того, согласно изменениям, вводится запрет на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от сдачи биометрии, и устанавливается, что отказ от ее сдачи не может ограничить оказание гражданину госуслуг или иных работ. При этом документом устраняется возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии. Отказаться от сдачи биометрии можно будет в письменной форме через отделения МФЦ и отозвав ранее данное согласие на обработку биометрии через "Госуслуги".

Также в целях контроля за деятельностью ЕБС будет создан Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии с включением в его состав представителей общественности, религиозных организаций и экспертного сообщества.

При этом документ уточняет понятие "мобильное приложение ЕБС", а также его бесплатное использование гражданами.