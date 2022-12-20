МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Аресты активов российских энергокомпаний, в частности "Татнефть" и VS Energy, производятся для повышения энергонезависимости государства, заявили в госбюро расследований (ГБР) Украины. NASA показало, как Украина осталась без света после ударов

Госбюро также сообщило, что только за последние месяцы были переданы активы группы компаний российской "Татнефти" национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) "для осуществления мероприятий по управлению ими". В настоящее время арестовано 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Общий доход от управления арестованными активами составил более 31 миллиона гривен (840 тысяч долларов США).

В ноябре Печерский районный суд в Киеве наложил арест на принадлежащие VS Energy акции украинских энергокомпаний. По информации издания "Страна", арестованы 99,9% акций "Херсоноблэнерго", 96,8% акций "Черновцыоблэнерго", 95,5% акций "Житомироблэнерго", 93,2% акций "Ровнооблэнерго", 72,9% акций "Кировоградоблэнерго".

В июне офис генпрокурора Украины сообщал, что судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки.

Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.