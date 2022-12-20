ГБР Украины: активы российских компаний арестовывают для повышения энергонезависимости
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Аресты активов российских энергокомпаний, в частности "Татнефть" и VS Energy, производятся для повышения энергонезависимости государства, заявили в госбюро расследований (ГБР) Украины.
Госбюро также сообщило, что только за последние месяцы были переданы активы группы компаний российской "Татнефти" национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) "для осуществления мероприятий по управлению ими". В настоящее время арестовано 115 объектов недвижимого имущества: нефтебазы, заправочные станции, нежилые здания, земельные участки и 118 бензовозов и автомобилей. Общий доход от управления арестованными активами составил более 31 миллиона гривен (840 тысяч долларов США).
В ноябре Печерский районный суд в Киеве наложил арест на принадлежащие VS Energy акции украинских энергокомпаний. По информации издания "Страна", арестованы 99,9% акций "Херсоноблэнерго", 96,8% акций "Черновцыоблэнерго", 95,5% акций "Житомироблэнерго", 93,2% акций "Ровнооблэнерго", 72,9% акций "Кировоградоблэнерго".
В июне офис генпрокурора Украины сообщал, что судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки.
Владимир Зеленский ранее подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов.
https://1prime.ru/business/20221220/839239710.html