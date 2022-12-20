Bloomberg: бизнес КНР будет активнее размещать акции в Европе из-за геополитики в 2023 году
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Китайские компании намерены в 2023 году активнее осваивать европейский фондовый рынок на фоне геополитических рисков, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дынные компаний и представителей отрасли.
"В следующем году китайские компании будут осваивать европейский рынок более быстрыми темпами, поскольку сохраняющиеся геополитические риски и проблемы с регулированием снижают привлекательность других зарубежных рынков, таких как США", — пишет агентство.
По данным Bloomberg, китайская компания Longi Green Energy Technology Co., производящая оборудование для солнечной энергетики, выбрала банки в Швейцарии для продажи глобальных депозитарных расписок (ГДР) на сумму до 4 миллиардов долларов, что больше, чем любое размещение в Гонконге в этом году. Подобными намерениями обладают платформа электронной коммерции Beijing United Information Technology Co. и производитель энергетических напитков Eastroc Beverage Group Co.
Как сообщает агентство, китайские глобальные депозитарные расписки (ГДР) пережили подъем в этом году после расширения программы между Китаем и несколькими европейскими биржами, сделавшей процесс размещения китайских бумаг на иностранных площадках проще, чем в Гонконге.
"Мы ожидаем увидеть больше размещений ГДР в ближайшие месяцы, поскольку Китай делает акцент на зарубежном привлечении капитала", — сказал агентству глава отдела глобального банковского обслуживания в Китае UBS AG в Гонконге Мэнди Чжу (Mandy Zhu).
По словам Хана Вана (Hang Wang), партнера и соруководителя практики рынков капитала Baker McKenzie в Гонконге и континентальном Китае в Пекине, около 30 китайских компаний объявили или очень скоро объявят о своем намерении провести листинг в Швейцарии.
https://1prime.ru/business/20221220/839241167.html