МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Китайские компании намерены в 2023 году активнее осваивать европейский фондовый рынок на фоне геополитических рисков, передает агентство Bloomberg со ссылкой на дынные компаний и представителей отрасли. Китай примет меры для облегчения международной торговли

"В следующем году китайские компании будут осваивать европейский рынок более быстрыми темпами, поскольку сохраняющиеся геополитические риски и проблемы с регулированием снижают привлекательность других зарубежных рынков, таких как США", — пишет агентство.

По данным Bloomberg, китайская компания Longi Green Energy Technology Co., производящая оборудование для солнечной энергетики, выбрала банки в Швейцарии для продажи глобальных депозитарных расписок (ГДР) на сумму до 4 миллиардов долларов, что больше, чем любое размещение в Гонконге в этом году. Подобными намерениями обладают платформа электронной коммерции Beijing United Information Technology Co. и производитель энергетических напитков Eastroc Beverage Group Co.

Как сообщает агентство, китайские глобальные депозитарные расписки (ГДР) пережили подъем в этом году после расширения программы между Китаем и несколькими европейскими биржами, сделавшей процесс размещения китайских бумаг на иностранных площадках проще, чем в Гонконге.

"Мы ожидаем увидеть больше размещений ГДР в ближайшие месяцы, поскольку Китай делает акцент на зарубежном привлечении капитала", — сказал агентству глава отдела глобального банковского обслуживания в Китае UBS AG в Гонконге Мэнди Чжу (Mandy Zhu).

По словам Хана Вана (Hang Wang), партнера и соруководителя практики рынков капитала Baker McKenzie в Гонконге и континентальном Китае в Пекине, около 30 китайских компаний объявили или очень скоро объявят о своем намерении провести листинг в Швейцарии.