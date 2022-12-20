МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит самозанятым стать участниками рынка органической продукции. ГД запретила перечислять взыскиваемые деньги на счета в иностранных банках

Органическая продукция – это экологически чистые сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует определенным требованиям (обособленное производство, запрет использования агрохимикатов и пестицидов и др.) При этом в единый госреестр производителей такой продукции сейчас включаются сведения лишь о юрлицах и индивидуальных предпринимателях.

Законопроект позволяет с 1 сентября 2023 года включать в этот реестр также сведения о самозанятых. Это позволит самозанятым наносить на свою продукцию знак "Органик", получать государственную поддержку и на равных конкурировать с юрлицами и ИП на рынке органической продукции.

Это будет способствовать увеличению объемов органической продукции на российском рынке, пояснял один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он отмечал, что именно самозанятые являются основными производителями меда и продукции пчеловодства, а также сборщиками дикоросов.