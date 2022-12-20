МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат пока не планирует возвращаться к выплате дивидендов, заявил журналистам основной владелец и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. "Интер РАО" планирует выплатить дивиденды за 2022 год

"Ну какие дивиденды. Это уже нереально все это вообще делать. Мы же не имеем право платить", — сказал Рашников в ответ на вопрос о дивидендах.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что не будет выплат по итогам этого года, он ответил: "Конечно".

А на вопрос о том, в какой перспективе могут быть выплачены дивиденды, Рашников сказал, что это может произойти после окончания специальной военной операции.

"У нас же, ну вы говорите, акционеры и все остальное — они же зарубежные и так далее, внутри мы там что-то еще сможем сделать, а так… Мы не сможем платить. И не надо этого делать, и не собираемся, сейчас слишком много вопросов своих", — пояснил бизнесмен.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК — председатель совета директоров Виктор Рашников, в свободном обращении находится 20,24% акций компании. По итогам прошлого года чистая прибыль ММК выросла в пять раз и составила 3,121 миллиарда долларов. Выручка увеличилась в 1,9 раза, до 11,869 миллиарда. Показатель EBITDA вырос в 2,9 раза — до 4,29 миллиарда долларов.