МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат пока не планирует возвращаться к выплате дивидендов, заявил журналистам основной владелец и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

Интер РАО

"Интер РАО" планирует выплатить дивиденды за 2022 год

"Ну какие дивиденды. Это уже нереально все это вообще делать. Мы же не имеем право платить", — сказал Рашников в ответ на вопрос о дивидендах.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что не будет выплат по итогам этого года, он ответил: "Конечно".

А на вопрос о том, в какой перспективе могут быть выплачены дивиденды, Рашников сказал, что это может произойти после окончания специальной военной операции.

"У нас же, ну вы говорите, акционеры и все остальное — они же зарубежные и так далее, внутри мы там что-то еще сможем сделать, а так… Мы не сможем платить. И не надо этого делать, и не собираемся, сейчас слишком много вопросов своих", — пояснил бизнесмен.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК — председатель совета директоров Виктор Рашников, в свободном обращении находится 20,24% акций компании. По итогам прошлого года чистая прибыль ММК выросла в пять раз и составила 3,121 миллиарда долларов. Выручка увеличилась в 1,9 раза, до 11,869 миллиарда. Показатель EBITDA вырос в 2,9 раза — до 4,29 миллиарда долларов.