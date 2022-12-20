МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. ООО "АПК "Михайловский" (входит в группу "Черкизово") стало победителем аукциона по продаже долей в уставном капитале компаний группы "Здоровая ферма" и прав требований к ним за 4,033 миллиарда рублей, следует из материалов "Российского аукционного дома". "Черкизово" продало приобретенную неделю назад птицефабрику

"Победителем аукциона признан участник с аукционной карточкой 1 – Общество с ограниченной ответственностью "Агропромышленный комплекс "Михайловский". Цена приобретения — 4 033 263 352 рубля 37 копеек (Четыре миллиарда тридцать три миллиона двести шестьдесят три тысячи триста пятьдесят два рубля 37 копеек)", — говорится в материалах.

Предметом аукциона стали 100% акций АО "Уралбройлер", 100% акций ООО Торговый дом "Здоровая ферма", 100% акций ООО "Здоровая ферма деликатесы", 100% акций ООО Группа компаний "Здоровая ферма" и 100% уставного капитала ООО "Уральская мясная компания", а также права требования к этим компаниям и к АО "Птицефабрика "Комсомольская" по договорам займа и поставки. Активы выставил банк непрофильных активов "Траст"

В начале декабря ООО "АПК "Михайловский" уже приобрело за 6,37 миллиарда рублей шесть предприятий группы компаний "Русское зерно", также предложенных "Трастом". Позже один из этих активов, АО "Птицефабрика "Башкирская", был продан за 2 миллиарда рублей, покупателем стало ООО "Управление Агроактивами".

Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.