МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Новый участник нефтегазового проекта "Сахалин-2", который заменит Shell, еще не определен, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Правительство оценило долю Shell в "Сахалине-2" в 94,8 миллиарда рублей

"По "Сахалину-2" — нет еще", — ответил он на вопрос о том, есть ли уже понимание, кто станет новым участником проекта вместо Shell.

Россия из-за недружественных действий иностранных государств летом сменила оператора "Сахалина-2" (компанию Sakhalin Energy) на новое российское юрлицо. Им стало ООО "Сахалинская энергия" с долей в 50% у "Газпром Сахалин холдинга". Иностранные участники проекта имели право остаться в нем с прежними долями участия, но им воспользовались в начале сентября только японские Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation. Англо-голландская Shell приняла решение уйти. Стоимость ее доли была утверждена кабмином РФ на уровне 94,8 миллиарда рублей.

Согласно указу президента, доля участника, покидающего проект "Сахалин-2", подлежит продаже в течение четырех месяцев российскому юридическому лицу. По постановлению правительства РФ, одним из критериев является наличие у такого лица опыта эксплуатации СПГ-завода мощностью более 4 миллионов тонн в год. Как говорил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов, министерство рассчитывает, что "Новатэк" будет участвовать в проекте "Сахалин-2".