МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении с поправками законопроект, регулирующий деятельность сервисов размещения объявлений (классифайдов) и устанавливающий, что его владельцем может выступать только гражданин РФ, не имеющий гражданство другой страны или российское юрлицо. Госдума одобрила исключительное право "Почты России" на доставку пенсий

В закон об информации, информационных технологиях и о защите информации предлагается добавить новую статью — "обязанности владельца сервиса размещения объявлений". Так, владелец сервиса объявлений на территории РФ с аудиторией более 100 тысяч пользователей в сутки не должен допускать использование сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения государственной или иной тайны, распространения публичных призывы к осуществлению террора или его оправдания экстремистских или порнографических материалов.

Устанавливается необходимость соблюдение запретов и ограничений, предусмотренные законодательством РФ о референдуме и о выборах.

Сервис также должен будет разместить адрес электронной почты для направления владельцу сервиса юридически значимых сообщений, а также уставить счетчик аудитории и обеспечить интеграцию и взаимодействие с "Госуслугами" (случаи и порядок устанавливаются правительством).

Реестр классифайдов будет вести Роскомнадзор, указывается в документе. Для этого ведомство будет вести мониторинг и запрашивать у владельцев необходимую для этого информацию.

"Владельцем сервиса размещения объявлений может выступать гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства, или российское юридическое лицо", — указывается в тексте закона. Однако юрлицом-владельцем сервиса может выступать и организация, находящаяся под контролем РФ, субъекта РФ или российского гражданина. При этом под контролем понимается владение более 50% голосующих акций, составляющие уставный капитал данного сервиса.

За нарушение владельцем сервиса объявлений требований, предусмотренных проектируемой статьей, может последовать уголовная или административная ответственность.

Также Дума одобрила поправку к законопроекту, которая предусматривает запрет использования иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг, выполнении государственного задания, для передачи платежных документов и (или) предоставления персональных данных россиян или данных о переводах денежных средств граждан РФ.