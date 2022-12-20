МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Итальянская топливно-транспортная группа IP во вторник сообщила, что подписала соглашение о покупке ряда перерабатывающих и топливных активов, принадлежащих ESSO Italiana, итальянскому филиалу Exxon Mobil Corp. В Италии отметили интерес компаний к приобретению НПЗ "Лукойла" на Сицилии

По условиям соглашения, IP приобретет еще не принадлежащую ей 75%-ную долю в перерабатывающем заводе в Трекате, вблизи Турина, и несколько других активов в Генуе и Неаполе, говорится в заявлении итальянской группы.

Финансовые подробности соглашения IP не раскрыла.