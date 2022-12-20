ЦЮРИХ, 20 дек — ПРАЙМ. Власти острова Гренландия (автономная территория Дании) приняли решение приостановить действие договора о рыболовстве с Россией, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на профильное министерство автономии. Фарерские острова продлили договор о рыболовстве с Россией, сообщили СМИ

В министерстве рыболовства Гренландии заявили агентству, что проинформировали российскую сторону о том, что "в связи с сокращением запасов некоторых видов рыб обмен квотами на 2023 год не представляется возможным".

Россия и Гренландия заключили соответствующее межправительственное соглашение в 1992 году. Основным элементом документа является взаимный обмен квотами добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ в Баренцевом море и рыболовной зоне Гренландии. В конце прошлого года страны договаривались о квотах на вылов палтуса, окуня, трески и пикши.

Ранее датский телеканал TV2 сообщил, что Фарерские острова, входящие в состав Дании на правах автономии, продлили договор о рыболовстве с Россией, стороны определили квоты ловли рыбы в территориальных водах двух стран.

В октябре Росрыболовство информировало о том, что РФ и Норвегия согласовали условия промысла общих запасов и планы по развитию сотрудничества на 2023 год.