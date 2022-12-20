МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" утвердил рекордную инвестпрограмму в 2,3 триллиона рублей и бюджет на 2023 год, сообщила компания. Новак назвал потолок цен на газ очередным политическим решением ЕС

"Совет директоров утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2023 год… Общий объём финансирования инвестиционной программы – 2,3 триллиона рублей", – говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Показатели не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением в ноябре.

Инвестпрограмма "Газпрома" предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов. В их числе дальнейшее развитие центров газодобычи – Ямальского, Якутского и Иркутского, магистрального газопровода "Сила Сибири", газоперерабатывающего комплекса "Газпрома", а также проекты, обеспечивающие пиковый баланс газа, уточняет компания.

"Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств "Газпрома" без дефицита, в полном объёме", – также отмечает компания.

Инвестпрограмма "Газпрома" на 2022 год после традиционной корректировки по итогам работы в первом полугодии составила 1,98 триллиона рублей. Это на 222 миллиарда рублей больше по сравнению с программой, утвержденной в декабре 2021 года (1,758 триллиона рублей). Инвестпрограмма на 2021 год составляла 1,185 триллиона рублей (изначально планировалась в объеме 902,4 миллиарда рублей).

Также в компании отметили, что события 2022 года подтвердили значимость ископаемого топлива для мировой экономики, а ориентир на декарбонизацию отошел на второй план в большинстве стран.

"В целом события 2022 года подтвердили высокую значимость ископаемого топлива для мировой экономики. В частности, отмечается рост спроса на уголь и нефтепродукты. В большинстве стран ориентир на декарбонизацию отошёл на второй план. Приоритетом вновь стали энергетическая безопасность и доступность энергоресурсов", — говорится в сообщении в телегам-канале "Газпрома".

Вместе с тем, в сентябре "беспрецедентная диверсия" на морских газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" ещё больше обострила ситуацию на энергетическом рынке, подчеркнули в компании.