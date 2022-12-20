CNBC: Маск активно ищет нового исполнительного директора Twitter
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ВАШИНГТОН, 20 дек — ПРАЙМ. Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск активно ищет нового главу для Twitter, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Ранее пользователи Twitter проголосовали за то, чтобы владелец соцсети Илон Маск ушел с поста главы компании. Опрос был запущен самим Маском, предприниматель обещал подчиниться его результатам.
"Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск ищет нового главного исполнительного директора для компании", — говорится в сообщении на сайте телеканала.
Примечательно, что, по данным телеканала, Маск начал искать нового претендента на свою роль главы компании еще до публикации опроса.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.