ВАШИНГТОН, 20 дек — ПРАЙМ. Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск активно ищет нового главу для Twitter, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. Американский сенатор раскритиковала действия Маска на посту главы Twitter

Ранее пользователи Twitter проголосовали за то, чтобы владелец соцсети Илон Маск ушел с поста главы компании. Опрос был запущен самим Маском, предприниматель обещал подчиниться его результатам.

"Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск ищет нового главного исполнительного директора для компании", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Примечательно, что, по данным телеканала, Маск начал искать нового претендента на свою роль главы компании еще до публикации опроса.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.