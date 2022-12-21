АФИНЫ, 21 дек — ПРАЙМ. Греческий туризм восстанавливается после двух лет пандемии, количество туристов достигнет 88% от рекордного числа 2019 года, а доходы могут быть даже немного выше, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Данные этого года определенно позволяют нам говорить об успехе и большом возвращении греческого туризма. По нашим оценкам, количество въездов к концу года достигнет 88% от рекордного числа 2019 года, а количество поступлений останется таким же, может быть, даже немного выше. Таким образом, к 15 миллиардам евро, которые генеральное казначейство и минфин прогнозировали в качестве доходов на 2022 год, добавится еще не менее 3 миллиардов", — сказал премьер на мероприятии министерства туризма на тему "2022 — Большое возвращение греческого туризма". Оно было посвящено обзору туристического сезона.

По его словам, завоеванием греческого туризма стало продление туристического сезона.

"Многие авиакомпании продлили расписание полетов на сложный период с декабря по март. В прошлом году первый самолет приземлился в марте, в этом (туристическом) году он приземлится еще раньше. И, конечно же, наши круизные суда также по-своему продлевают туристический сезон. Было 5 тысяч заходов круизных судов. Теперь Греция является круглогодичным направлением, говорим ли мы о концепции выходных в Греции — греческом уикенде, "Грек-енде", или о других причинах посетить Грецию, или мы говорим о нашем зимнем туризме, о нашем культурном туризме, мы постепенно приближаемся к 12-месячному сезону", — сказал Мицотакис.

По его словам, в стране еще слишком много совершенно неосвоенных туризмом районов.

Премьер сказал, что программа "Туризм для всех", по которой государство оплачивает часть расходов граждан с невысокими доходами, также будет действовать в 2023 году.

В области внутреннего туризма правительство выделило более 100 миллионов евро на программы социального туризма.

Мицотакис сказал, сотрудники в сфере турбизнеса должны иметь долю в успехе и иметь право на дивиденды от эффективности греческого туризма. "По оценкам, после пандемии одна из 13 вакансий в отрасли не может быть заполнена. Были и наши сограждане, работавшие за мизерную плату, с неоплачиваемой сверхурочной работой, часто живущие в плохих условиях, уж точно не достойных репутации страны. Конечно, это исключения, но они должны быть полностью стерты с лица земли", — сказал Мицотакис.

Он призвал выплачивать дополнительное вознаграждение сотрудникам. "Многие крупные туристические компании сделали это в этом году, не гнушаясь вознаграждать труд и усилия своих сотрудников, выдавая дополнительные бонусы, особенно после такого хорошего туристического сезона. Сотрудники также должны иметь долю в успехе и право на дивиденды от отличной работы греческой компании", — сказал Мицотакис.

Руководство министерства туризма отметило, что Греция входит в пятерку лучших туристических направлений в мире, доходы уже достигают 18 миллиардов евро, а план бюджета превышен на 2,5-3 миллиарда евро. Три основных рынка превзошли по выручке 2019 год: Германия +7,2%, Франция +17,6%, Великобритания +21,3%. Сезон начался 7 марта, раньше, чем когда-либо, и продолжается до сих пор.

Министр туризма Василис Кикилиас сообщил, что 88% продуктов и напитков, поставленных предприятиям туризма, были греческого происхождения. Доходы тысяч небольших семейных магазинов на туристических направлениях и предприятий общепита повысились на двузначные цифры, в туризме заняты сотни тысяч человек, сказал министр. Оборот в сфере размещения и общественного питания увеличился на 34,13% и на 18,01% соответственно по сравнению с октябрем 2019 года, говорилось на мероприятии.