МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российский ювелирный рынок за 2022 год сократился на 10%, при этом в следующем году он будет постепенно восстанавливаться со среднегодовым приростом на уровне 5-6%, рассказал управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов в интервью РИА Новости. ГД во втором чтении повысила порог покупки ювелирных изделий без паспорта

"В целом ювелирный рынок чувствует себя лучше, чем можно было ожидать, особенно в сравнении с другими рынками, например, электроникой, парфюмерией и иными импортозависимыми отраслями. В ювелирной рознице доля импорта не превышала 10%, и в этом году рынок просел ровно на эти 10%", — заявил он.

Однако Соколов отмечает, что это высвободило нишу для отечественных ювелиров, которую они сейчас активно осваивают. "Со следующего года мы ожидаем постепенное восстановление со среднегодовым приростом на уровне 5-6% в перспективе ближайших трех-пяти лет. При этом драйвером роста для рынка является увеличение доли серебра в продажах", — прогнозирует он.

При этом средний чек на ювелирные украшения в России за девять месяцев 2022 года вырос на 16%.

"Чек в среднем по рынку за девять месяцев вырос на 16%, у нас – на 7%… У нас средний чек составляет порядка 5 тысяч рублей, что соответствует рынку в целом", — рассказал Соколов.

Он также отметил, что 80% совершенных покупок в магазинах сети приходятся на серебряные украшения, однако 65% выручки приносит золото. "Если в будущем году не будет существенных колебаний курса доллара и биржевых цен на драгметаллы, то ни цены, ни средний чек не изменятся", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в среду в 10.00 мск.