МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Места для контейнеров на железнодорожных станциях Московского узла забронированы полностью на месяц вперед, из-за этого сроки доставки грузов из Китая увеличиваются, рассказали РИА Новости в логистической компании Asia Import Group. "Газпром" обновил исторический рекорд суточных поставок по "Силе Сибири"

"Сроки доставки грузов из Китая по железной дороге в очередной раз увеличились. Причина – все места для контейнеров в терминалах Московского железнодорожного узла на сегодняшний день забронированы до 20 января. То есть грузы, которые сейчас планируют поставить в Россию в поездах, смогут прибыть минимум через месяц", — отметили в компании, ссылаясь на информацию от китайских партнеров.

На вопрос, успеют ли новогодние заказы в срок, в компании пояснили: "Если товар уехал из Китая до 10 декабря, то есть вероятность, что он успеет прибыть в Россию до Нового года. Если товар уезжает сейчас, то точно не приедет до конца года, скорее всего, он будет доставлен только в конце января", — сообщили в компании.

Кроме того, задержки при перевозке товаров растут в связи с эпидемиологической обстановкой в КНР и ростом там числа заболеваний. "Поэтому импортерам следует бронировать места для доставки грузов заранее", — рекомендуют коллегам в Asia Import Group.

"Поезд может задерживаться в отправлении с китайской станции в сторону РФ долгое время, бывает задержка из-за большой очереди. В ряде случаев поезд, который уже двигается из КНР в Москву или Подмосковье, может встать в отстойник и ожидать там до 20 дней из-за большой загрузки на станции назначения. Кроме того, зачастую на пути из КНР у поезда в момент перевалки в Забайкальске станция назначения может измениться. Это делается для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на терминалы", — рассказывают в компании.

Осенью стало известно, что сроки доставки грузов из Китая значительно увеличились, в большей степени — железнодорожным транспортом.

По данным Asia Import Group, до ноября-декабря стандартные сроки перемещения грузов составляли от 16 до 21 дня в зависимости от станции отправления и станции назначения. Вместе с разгрузкой, подачей деклараций – около 25 дней. А в конце года этот показатель увеличился еще примерно на 20 суток. В итоге доставка на сегодняшний день занимает порядка 40-45 дней.

Asia Import Group – транспортно-логистическая компания, существующая с 2009 года, 4PL-провайдер, помогает с доставкой любых грузов из Китая, Казахстана, Арабских Эмиратов и Турции в Россию.