МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам первого полугодия 2022-2023 финансового года, завершившегося 30 ноября, уменьшил чистую прибыль на 13% в годовом выражении — до 2,799 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании. Oracle ожидает роста прибыли за второй финансовый квартал

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде снизилась до 1,77 доллара с 1,98 доллара годом ранее.

Выручка компании за отчетный период при этом увеличилась на 10% и достигла 26,002 миллиарда долларов.

Во втором квартале текущего фингода чистая прибыль компании практически не изменилась в годовом выражении и составила 1,331 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию поднялась до 0,85 доллара с 0,83 доллара годом ранее. Прогноз предполагал показатель на уровне 0,65 доллара. Выручка компании выросла на 17% и составила 13,315 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку на отметке 12,58 миллиарда долларов.

"Наш рост был широкомасштабным и был обусловлен расширением нашего цифрового лидерства и силой бренда. Эти результаты вселяют в нас уверенность в завершении года, поскольку наши конкурентные преимущества продолжают подпитывать этот импульс", — приводятся в релизе слова президента и генерального директора компании. Джона Донахью (John Donahoe).

До открытия основных биржевых торгов акции Nike дорожают на 12,77%.

Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).