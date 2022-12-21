МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Новый сервис Московского инновационного кластера (МИК) поможет российским стартапам и технологическим компаниям создать новую линейку продукции — от разработки модели и дизайна прототипа до запуска мелкосерийного высокотехнологичного производства, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Собянин рассказал о проектах Москвы по программе развития территорий

"МИК открыл новый сервис "Фабрика прототипов". Он будет полезен для начинающих предпринимателей, ученых и стартапов. Компании получат помощь в разработке дизайна, проектной документации и производстве лабораторного прототипа или изготовлении деталей из любых материалов — от пластика и полимера до гипса и металла", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сервисом могут воспользоваться участники и партнеры МИК по всей России.

"Стартапы и небольшие технологические компании смогут проверить работоспособность своих изделий на прототипах. При этом им не потребуется закупать специальное оборудование для создания опытных образцов. Кроме того, операторы сервиса бесплатно помогают подготовить конструкторскую документацию, проверяют чертежи на корректность и помогают найти подходящего исполнителя", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Кроме того, "Фабрика прототипов" включает в себя более 30 аккредитованных поставщиков и свыше сотни единиц нового современного оборудование. Отмечается, что благодаря новому сервису пользователи i.moscow могут экономить не только в изготовлении деталей, но и полностью отдать свой проект на аутсорсинг.

"Участники рынка могут наладить выпуск уникальных комплектующих по собственным чертежам или производство аналогов деталей, которые поставляли производители, ушедшие с рынка", — добавляется в сообщении.