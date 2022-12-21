МИНСК, 21 дек — ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает на снятие ограничений на поставку белорусскими предприятиями продовольствия на российский рынок, сообщил вице-премьер республики Леонид Заяц. Госдума ратифицировала договор с Белоруссией по косвенным налогам

"В настоящий момент закрыто и частично закрыто (для экспорта в РФ – ред.) 53 предприятия Беларуси, из которых, в частности, 10 молочных, 29 мясных, шесть птицефабрик и шесть предприятий по производству кормов. Из них шесть государственных предприятий. Остальные — частной формы собственности", — сказал вице-премьер, выступая в среду в белорусском парламенте.

Он отметил, что в этом году сняты ограничения на поставки в отношении 58 предприятий, а введены ограничения в отношении 25. Заяц подчеркнул, что отмечается положительная для белорусской стороны тенденция.

Вице-премьер сообщил, что в понедельник состоялась встреча в Россельхознадзоре руководителей профильных ведомств по данной теме, чтобы снять эти ограничения. "Думаю, что одна и вторая сторона услышали требования президента и поддержку президента Российской Федерации и этот вопрос будет более положительно решаться", — сказал он.

Заяц отметил, что есть объективные причины введения ограничений в отношении предприятий, но "99% — это субъективные причины, надуманные по большому счету". "Нас всячески не пускали на российский рынок ранее, но в этом году, вы видите, на 24% увеличились поставки нашей продукции (продовольствия – ред.) на российский рынок… Эти частичные ограничения не накладывают существенного отпечатка на реализацию нашей продукции на экспорт. Мы в обязательном порядке снимем эти ограничения", — заключил вице-премьер.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 декабря выразил надежду, что в России не будут принимать меры, препятствующие транзиту белорусской продукции в третьи страны через российскую территорию, а также не будет никаких проблем при экспорте на российский рынок белорусских товаров и услуг. Лукашенко обратил внимание белорусских чиновников, что до сих пор еще существует запрет со стороны России на поставки продукции около полусотни белорусских предприятий, в основном продовольственных. Глава государства высказал мнение, что в этом есть и вина белорусского правительства, которое не уделяет должного внимания этому вопросу.