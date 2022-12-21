БРЮССЕЛЬ, 21 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия одобрила план финансирования немецкими властями газового холдинга Uniper, пострадавшего из-за энергокризиса, сообщили в ЕК. Акционеры Uniper одобрили меры по увеличению капитала

"Еврокомиссия одобрила выделение Германией до 34,5 миллиарда евро для рекапитализации энергетической компании Uniper SE", — говорится в сообщении.

Отмечается, что немецкая компания откажется от части своих активов, в частности от двух электростанций в Германии и Венгрии, и иностранных филиалов с целью сохранения эффективной конкуренции.

Еврокомиссия 16 декабря согласовала приобретение Германией Uniper из-за энергетического кризиса.