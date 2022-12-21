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Еврокомиссия одобрила план спасения Uniper
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Европейская комиссия одобрила план финансирования немецкими властями газового холдинга Uniper, пострадавшего из-за энергокризиса, сообщили в ЕК. "Еврокомиссия одобрила выделение... ПРАЙМ, 21.12.2022
бизнес, новости, ек, германия, uniper
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 21 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия одобрила план финансирования немецкими властями газового холдинга Uniper, пострадавшего из-за энергокризиса, сообщили в ЕК.
"Еврокомиссия одобрила выделение Германией до 34,5 миллиарда евро для рекапитализации энергетической компании Uniper SE", — говорится в сообщении.
Отмечается, что немецкая компания откажется от части своих активов, в частности от двух электростанций в Германии и Венгрии, и иностранных филиалов с целью сохранения эффективной конкуренции.
Еврокомиссия 16 декабря согласовала приобретение Германией Uniper из-за энергетического кризиса.