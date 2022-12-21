МИНСК, 21 дек — ПРАЙМ. Реализация белорусско-российского договора об общих принципах обложения косвенными налогами, закон о ратификации которого ранее в среду приняла Госдума РФ, позволит решить проблему возврата акциза нефтеперерабатывающим заводам Белоруссии, заявил посол республики в России Дмитрий Крутой. Госдума ратифицировала договор с Белоруссией по косвенным налогам

"Соглашение по косвенным налогам в конечном итоге будет касаться очень большого пласта людей, потому что в соглашении по косвенным налогам зашита проблема получения обратного акциза нашими нефтеперерабатывающими заводами. Это проблема налогового маневра в нефтепереработке России, с которой мы бьемся по сути с 2014 года", — цитирует Крутого информагентство Белта.

Глава дипмиссии также подчеркнул, что в целом отраслевые союзные программы, реализуемые в рамках Союзного государства, напрямую затрагивают благополучие обычных жителей двух стран. "Еще один яркий пример — отмена роуминга между Беларусью и Россией. Да, решить этот вопрос быстро, к сожалению, нельзя, но страны прикладывают к этому все усилия", — заверил посол.

Он напомнил, что в сентябре 2021 года страны перешли на сниженные тарифы для роуминговых абонентов. В настоящее время регуляторы – с белорусской и российской стороны – делают новую дорожную карту, работая с операторами. "Сложность в том, что операторы же все частные, поэтому пока их усадишь вместе за стол переговоров… У каждого свои бизнес-интересы, но задача понятна", — пояснил Крутой.

Посол также отметил, что внедрение системы прослеживаемости грузов позволит увеличить объемы торговли сельхозпродукцией. "Все люди, которые заняты в этом секторе, тоже это почувствуют, попасть на российский рынок станет проще. Меньше препон, ручного контроля и больше возможностей", — подчеркнул он.

"По каждой программе доложено президенту. Было принципиальное решение, что если что-то кого-то не устраивает, мы это туда не тащим. Это позиция и нашего президента, и президента России. Поэтому никаких псевдополитических разногласий сейчас в этих программах нет. А если у нас будет сильная экономика, единое экономическое пространство, то наш суверенитет от этого только усилится", — резюмировал Крутой.