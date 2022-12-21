МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. "Росатом" не связывает стратегические планы своего развития с недружественными странами, но текущие обязательства по совместным проектам исполнит, заявил генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" разработал "долгоиграющее" ядерное топливо

Сейчас недружественные страны не разрывают контакты с "Росатомом" только потому, что не могут отказаться от, например, поставок обогащенного урана и ядерного топлива, сказал Лихачев, выступая в среду на международном энергетическом форуме "Инновации. Инфраструктура. Безопасность" в Москве.

"Но мы понимаем, что как только будет возможность у европейских стран отказаться от поставок, они будут это делать. Все это понятно, и нас, что называется, еще не "закрыли" в этом смысле только потому, что для них это невозможно технологически. Но они тоже люди образованные, грамотные, двигаются в этом направлении", — отметил Лихачев.

"Поэтому мы свои стратегические планы развития не связываем с недружественными странами", — подчеркнул он.

При этом "Росатом" исполнит все свои обязательства перед такими странами "подчеркнуто, демонстративно ответственно", добавил Лихачев.

"Но послезавтрашний день, скорее всего, у нас не будет с западными странами, если не изменится геополитическая обстановка", — отметил глава "Росатома".