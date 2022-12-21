МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Европейская комиссия сегодня сообщила, что одобрила сделку швейцарской компании Dufry, специализирующейся на розничной торговле беспошлинной продукцией, по покупке итальянской компании Autogrill, занимающейся организацией питания в аэропортах и на автострадах. Еврокомиссия сообщила об обсуждении нового пакета санкций против России

Сделка приведет к созданию гиганта туристической индустрии. Объединенная компания получит новое название, заявили Autogrill и Dufry, когда объявили о сделке в июле.

"Комиссия пришла к выводу, что предлагаемое приобретение не вызовет опасений в отношении конкуренции, учитывая его ограниченное влияние на рынок", — говорится в заявлении органа исполнительной власти ЕС.