МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Работающие на "Силе Сибири", а также на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях сотрудники "Газпрома" получают в среднем до 110–150 тысяч рублей в месяц, сообщило руководство "Газпрома" президенту России Владимиру Путину. Путин запустил работу Ковыктинского газового месторождения

"В среднем от условий труда — от 90 тысяч рублей… Если вахтовик находится полную вахту, 30 рабочих дней… имея полный загруженный день — это 10,5 часов работы в день, — его заработная плата может составлять в среднем от 110 до 150 тысяч рублей в месяц", — ответил первый заместитель строительного комплекса "Газстройпрома" Михаил Ерёмин на вопрос российского лидера о зарплатах.

Он уточнил, что в коллективе трудятся строители, сварщики-технологи и сварщики-монтажники, бетонщики, слесари, водители.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что сейчас на Ковыкте находится 20 тысяч человек, на Чаянде — 600 человек, на линейной части "Силы Сибири" — 16 тысяч человек. Зарплата зависит от климатических условий, и это "десятки–десятки тысяч рублей", сказал Миллер. По его словам, работники компании чувствуют себя социально защищенными и уверенно смотрят в будущее.

Путин в среду запустил Ковыктинское месторождение и участок газопровода "Сила Сибири".