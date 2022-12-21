МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, прогнозирует рост капитальных вложений в 2023 году до более 66 миллиардов рублей, сообщает компания. ГД усилила контроль за иностранными инвестициями в российскую экономику

"В уходящем году мы направим на инвестиционное развитие почти 64 миллиарда рублей — на треть больше чем в прошлом. Бюджет-2023 предусматривает дальнейшее увеличение суммарного объёма капиталовложений — до более 66 миллиардов рублей", — приводятся в сообщении слова генерального директора "Фосагро" Михаила Рыбникова.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.