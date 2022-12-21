МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Данные пользователей сервиса доставки "Яндекс Еда", попавшие в общий доступ в конце февраля, были похищены в результате атаки на сторонний хостинг, где были размещены виртуальные машины с доступом во внутреннюю систему компании, сервис получил статус потерпевшего по этому делу, сообщили РИА Новости в "Яндексе". В Госдуме назвали объем находящихся у бизнеса биометрических данных россиян

В начале марта компания заявила, что недобросовестные действия сотрудника сервиса привели к утечке в интернет телефонов клиентов и информации об их заказах, после инцидента компания ужесточила доступ к этой информации.

"Данные пользователей "Яндекс Еды" попали в общий доступ в конце февраля 2022 года. Злоумышленники атаковали сторонний хостинг, где были размещены виртуальные машины компании с доступом во внутреннюю систему. При этом, инфраструктура "Яндекса" не была скомпрометирована… Пока можем только подтвердить, что получили статус потерпевшего по этому делу", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что сразу же обратились в правоохранительные органы и начали предупреждать пользователей, чьи данные были похищены.

"По нашему заявлению было возбуждено уголовное дело. Официальное расследование все еще идет, и мы обязательно поделимся его результатами, как только появится такая возможность", — добавили в компании.