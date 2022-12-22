МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Приготовление салата оливье в этом году обойдется россиянам на 7% дороже, чем в прошлом: в среднем на главный новогодний салат из расчета рецепта на четверых человек придется потратить 481 рубль, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс" на основе данных с 1 по 18 декабря. Росстат отметил рост цен на продукты для новогодних блюд

"Затраты на приготовление классического салата оливье с колбасой (расчет на четверых человек), исходя из размера средней покупки ингредиентов для салата в магазине за 1-18 декабря 2022 года, составили 481 рубль, что на 34 рубля больше, чем в прошлом году. Салат оливье также продается в магазинах вразвес. Средний чек его покупки – 194 рубля, что на 2% выше, чем в прошлом году", — выяснили авторы исследования.

Средний чек вырос по маринованным огурцам (на 38%, до 68 рублей), укропу и петрушке (на 23%, до 25 рублей), зеленому горошку (на 18%, до 91 рубля), майонезу (на 17%, до 56 рублей), репчатому луку (на 13%, до 11 рублей) и вареной колбасе (на 2%, до 102 рублей). Снизился он по картофелю (на 22%, до 43 рублей), моркови (на 3%, до 8 рублей) и куриным яйцам (на 1%, до 78 рублей).

Расчет произведен на основе классической "советской" версии салата с вареной колбасой: 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 5 штук куриных яиц, 300 граммов вареной колбасы, 100 граммов репчатого лука, 400 граммов консервированного зеленого горошка, 400 граммов маринованных огурцов, 200 граммов майонеза, 30 граммов укропа или петрушки.

Эксперты "Чек Индекса" отмечают, что в этом предновогоднем сезоне наблюдается снижение розничных цен на часть ингредиентов для оливье, в частности на овощной набор. Тем не менее, россияне на салате не экономят и выбирают более качественные, соответственно, более дорогие продукты, что отражается на среднем чеке покупки.

Аналитики сошлись в расчетах с Росстатом, который ранее на этой неделе также приводил данные по стоимости набора продуктов для оливье. Согласно расчетам ведомства, по итогам ноября набор продуктов для салата оливье к новогоднему столу подорожал за год на 8,53% — до 481 рубля, для сельди под шубой — на 5,52%, до 225 рублей.