МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает, что продление программы льготной ипотеки позволит сохранить спрос на новостройки, и цены на жилье в России продолжат снижаться, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в интервью РИА Новости. Цены на новостройки в Москве достигли двухлетнего минимума

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе озвучил новые параметры льготной ипотеки. Она будет продлена до 1 июля 2024 года.

"Новая конфигурация льготной программы на новостройки позволит сохранить спрос на первичное жилье, так что возможна некоторая корректировка цен… Они продолжат снижаться", — сказал Попов.

При этом зампред правления Сбербанка отметил, что важно разделять стоимость жилья с ипотекой и без.

"Зачастую застройщики, которые предлагают маркетинговые ставки, предлагают квартиры по более высоким ценам, чтобы окупить свои издержки, связанные с сопровождением этого субсидированного кредита. Поэтому здесь возможно, что при ставке 8% продажи сохранятся на уровне текущего года, что достаточно для того, чтобы застройщики поддерживали устойчивый денежный поток и могли своевременно обслуживать свои амбиции", — сказал он.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина осенью заявила, что ипотечные ставки от банков, близкие к нулю, — так называемые ипотеки от застройщиков — это маркетинговая акция, которая вводит заемщиков в заблуждение, поэтому Банк России будет принимать меры. Она поясняла, что застройщики, предлагая нулевую ипотеку, завышают стоимость квартир на 20-30% — таким образом, переплата часто оказывается больше, чем снижение процентов по кредиту.

На этом фоне Сбербанк принял решение с 27 декабря прекратить прием заявок на ипотеку с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3%.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.