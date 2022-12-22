МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Почти половина участников лотерей играют чаще, чем раз в месяц, при этом больше всего игроков среди мужчин в возрасте 25-34 лет, говорится в исследовании компании "Национальная Лотерея", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Житель Кубани выиграл в лотерею 63 миллиона рублей

"Почти половина — 49% — играют несколько раз в месяц, 18% — один раз в месяц, а 33% — реже раза в месяц, принимая участие преимущественно в праздничных крупных розыгрышах", — сообщает компания по результатам опроса, проведенного в октябре среди 1102 игроков в государственные лотереи в возрасте от 25 до 60 лет.

Как уточняют авторы исследования, среди этих 49% чаще всего в лотереи играют молодые мужчины. "Мы провели опрос среди участников лотерей и выяснили, что чаще всего в лотереи играют мужчины в возрасте 25-34 лет, живущие в крупных городах, с детьми и средним доходом", — сообщают в компании.

При этом там отмечают, что разрыв между гендерными показателями небольшой: 53% участников лотерей — мужчины и 47% — женщины.

Согласно исследованию, люди в возрасте 25-34 лет составляют 45% заядлых участников лотерей, в возрасте 35-50 лет — 30%, а 41-50 лет — 25%. При этом детей до 14 лет имеют 58% активных участников.

По данным компании, 68% активных игроков живут в городах-миллионниках, при этом 48% имеют средний доход, 28% игроков зарабатывают выше среднего, а 22% — ниже среднего.