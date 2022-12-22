МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Спрос на снегоуборочные машины в России за неделю вырос вдвое на фоне обильных снегопадов, при этом суммарно в декабре интерес к ним подскочил в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали опрошенные РИА Новости ритейлеры. Эксперт рассказал, как сохранить упавший в сугроб смартфон

"В 10 раз год к году вырос спрос на снегоуборщики и в 2 раза рост неделя к неделе (12-18 декабря — ред.) Это спрос на снегоуборщики, которые "М.Видео-Эльдорадо" предлагает в рамках своего онлайн-маркетплейса… Наиболее популярные бренды — Huter, Greenworks, Sturm, Hiper", — рассказали в "М.Видео-Эльдорадо".

В "Ситилинк" подтвердили резкой рост спроса на снегоуборщики. По их данным, за последнюю плавающую неделю, с 15 по 20 декабря, продажи такой техники выросли вдвое по сравнению с предыдущей.

В период с 1 по 20 декабря продажи снегоуборочных машин выросли почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, конвекторов и увлажнителей воздуха – более чем в 1,5 раза. "Снегоуборщики, конвекторы и увлажнители – это сезонные товары, которые показывают высокий спрос зимой", — пояснили в компании.

Маркетплейс Wildberries также зафиксировал рост спроса на снегоуборочные машины в 10 раз в годовом выражении. При этом в компании отмечают и рост интереса к лопатам — на 129%.

"Из-за обильных снегопадов, которые пришли в большинство регионов России, жители нашей страны стали активнее, чем в прошлом году, заказывать технику для обогрева квартир и частных домов. В декабре 2022 года число заказов тепловентиляторов на Wildberries выросло на 263% год к году, конвекторов – на 274%, а обогревателей – на 178%", — добавили в компании.