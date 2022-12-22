"Почта России" запустила "единое окно" цифровых услуг
"Почта России" запустила на сайте личный кабинет для физлиц по принципу "одного окна"
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. На сайте "Почты России" появился личный кабинет для россиян, который будет работать по принципу "одного окна", рассказали в компании.
Теперь физлица смогут в онлайн-режиме оформлять и отслеживать посылки и письма, выписывать журналы, а также заказывать доставку. Кроме того, в личном кабинете будет отображаться перечень всех доступных для подключения услуг.
Новый сервис также упростит выпуск доверенностей и оформление обращений, отмечается в сообщении.
В будущем россияне смогут настраивать личный кабинет в соответствии со своими персональными потребностями и интересами.
Ранее "Почта России" приступила к редизайну компании и уже упростила оформления посылок в онлайн-режиме благодаря автозаполнению документов.