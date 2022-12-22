МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. На сайте "Почты России" появился личный кабинет для россиян, который будет работать по принципу "одного окна", рассказали в компании. Госдума одобрила исключительное право "Почты России" на доставку пенсий

Теперь физлица смогут в онлайн-режиме оформлять и отслеживать посылки и письма, выписывать журналы, а также заказывать доставку. Кроме того, в личном кабинете будет отображаться перечень всех доступных для подключения услуг.

Новый сервис также упростит выпуск доверенностей и оформление обращений, отмечается в сообщении.

В будущем россияне смогут настраивать личный кабинет в соответствии со своими персональными потребностями и интересами.

Ранее "Почта России" приступила к редизайну компании и уже упростила оформления посылок в онлайн-режиме благодаря автозаполнению документов.