МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Henkel намерена в ближайшее время завершить продажу своего российского бизнеса, сообщила глава ее наблюдательного совета газете Neue Zuercher Zeitung. Германская компания объявила об уходе из России в этом году. В Минцифры раскрыли последствия ухода иностранных вендоров из России

"Мы начали процесс продажи", — сказала Симона Бажель-Тра в интервью, опубликованном в четверг, добавив, что Henkel сузила список серьезных потенциальных покупателей, хотя первоначально интерес проявили многие.

"Процесс запущен, и мы хотим быстро завершить его", — подчеркнула она, добавив, что Россия была важным рынком для Henkel. В стране расположены 11 производственных площадок, выручка составляла 1 млрд евро.

В декабре компания сообщила о выделении своего российского бизнеса в рамках подготовки к продаже.

Открестившись от предположений о том, что Henkel следует разделить на два независимых подразделения, Бажель-Тра выразила убежденность, что нынешняя структура имеет свои преимущества, такие как внутренняя синергия и сбалансированный портфель.

"Кроме того, с двумя подразделениями у нас выше балансовые показатели. Это может быть полезно, например, для крупных приобретений", — сказала она швейцарской газете.

По ее словам, компания стремится создать бизнес по производству потребительских товаров, который мог бы совершать более крупные приобретения.

Бажель-Тра также обеспокоена развитием событий в Китае. Несмотря на то, что компания хочет активно вести там бизнес, она также хочет быть уверенной в том, что в случае "чрезвычайной ситуации" такие активы, как интеллектуальная собственность или информационные технологии, не пострадают. Она отказалась уточнять подробности.