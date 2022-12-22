МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Около 77% компаний, которые работают в рамках соглашения о торговле и сотрудничестве между Британией и ЕС после Brexit, считают, что оно не помогает развивать бизнес и увеличивать продажи, свидетельствуют данные опроса, проведенного Британской торговой палатой (British Chambers of Commerce, BCC). Названа сумма потерь британской экономики из-за Brexit

"Более трех четвертей (77%) компаний, к которым применима (торговая) сделка по Brexit, говорят, что она не помогает им увеличить продажи или развивать бизнес", — говорится в документе.

Согласно данным опроса, более половины компаний (56%) сталкиваются с трудностями при адаптации к новым правилам торговли после Brexit, 45% испытывают трудности при адаптации к новым правилам торговли услугами, а 44% сообщают о проблемах при получении виз для сотрудников.

Опрос проводился среди более 1168 предприятий. Отмечается, что британскому правительству был также направлен доклад, в котором изложены решения многих проблем, с которым сталкиваются компании в рамках соглашения о торговле и сотрудничестве между Британией и ЕС после Brexit.

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Британия обрела независимость после 47 лет членства в ЕС и спустя 4,5 года после референдума по Brexit.